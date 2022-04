Allemagne: Laborieuse victoire du Bayern, Dortmund toujours à 9 points

L'attaquant polonais Robert Lewandowski marque sur penalty le but de la victoire du Bayern Munich, 1-0 face à Augsbourg, lors de la 29e journée de Bundesliga, le 9 avril 2022 à l'Allianz Arena

Munich (Allemagne) (AFP) – Le Bayern a arraché samedi une laborieuse victoire 1-0 samedi contre Augsbourg en Bundesliga, et ne s'est guère rassuré avant son match retour de quart de finale de Ligue des champions mardi contre Villarreal (défaite 1-0 à l'aller).

Passif et sans âme en première période, plus inspiré après la pause et plusieurs changements de joueurs, Munich s'est finalement imposé sur un pénalty de Robert Lewandowski à la 82e minute, pour une main involontaire d'un défenseur.

Cette victoire laisse le champion en titre seul en tête avec 9 points d'avance sur Dortmund à cinq journées de la fin du championnat. Munich poursuit sa route vers un dixième titre consécutif.

Mais cette nouvelle sortie peu convaincante laisse douter de la capacité des Bavarois à renverser la situation mardi en Ligue des champions, après leur triste prestation à l'aller en Espagne.

