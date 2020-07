Coronavirus aux États-Unis: les contaminations montent en flèche, notamment dans le sud

On voit arriver de plus en plus de malades, c’est vraiment inquiétant. Certains hôpitaux arrivent à saturation, les services de réanimation se remplissent de patients atteints du coronavirus. Donc nous sommes tous très inquiets, pour les citoyens de Floride bien sûr, mais aussi parce que si on n'arrive pas à contrôler l'épidémie, c’est tout le système de santé qui peut s’écrouler. Dans la lettre que nous avons signée, nous avons demandé la mise en place de trois mesures : d'abord, que le port du masque ou de visière de protection soit obligatoire. Ensuite, l’interdiction de rassemblements de plus de 50 personnes et enfin le respect de la distanciation physique. Il faut que ces recommandations soient appliquées à l’échelle de tout l’Etat de Floride. Pas seulement dans certaines localités, parce que bien sûr les gens se déplacent. Je pense que pour protéger les citoyens, il faut imposer des mesures par la loi. Nous avons bien obligé les gens à porter une ceinture de sécurité en voiture. Il faut donc ces deux choses: éduquer les gens à se protéger du Covid-19 et l'imposer par la loi.