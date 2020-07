Donald Trump décrit comme menteur narcissique dans un livre de sa nièce

Donald Trump lors de son dernier meeting de campagne à Tusla, le 20 juin 2020. REUTERS/Leah Millis

Texte par : RFI

« Un menteur narcissique », c’est ainsi que la nièce du président américain qualifie Donald Trump. Dans un livre intitulé « Trop et jamais assez, comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde », Mary Trump accuse le président d’être un ignorant qui a érigé le mensonge en art de vivre. L’ouvrage devait sortir à la fin du mois mais devant la demande, l’éditeur a avancé cette date au 14 juillet, et les premiers extraits sont sortis ce mardi dans la presse.