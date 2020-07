États-Unis: l'université de Harvard et le MIT attaquent l'administration Trump en justice

L'université de Harvard (sur la photo) et le MIT comptent quelque 9000 étrangers sur un total de quelque 35000 étudiants.

Les deux prestigieuses universités américaines Harvard et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) contestent la décision prise par le département de la Sécurité intérieure qui entend interdire de séjour aux États-Unis les étudiants étrangers dont les cours seront dispensés en ligne à la rentrée.

De notre correspondante à Washington,

« L'ordre est tombé sans préavis, sa cruauté n'est surpassée que par son imprudence », écrit le président de Harvard dans un communiqué. Et Larry Bacow ajoute : « Nous pensons que c’est une mauvaise politique publique, et nous pensons qu'elle est illégale. »

La directive du département de la Sécurité intérieure, qui menace les étudiants étrangers d’expulsion si l’établissement qu’ils fréquentent ne propose qu’un enseignement à distance, est tombée quelques heures après qu’Harvard a annoncé que tous ses cours seraient dispensés de manière virtuelle à la rentrée.

Mardi, le président a qualifié cette décision de ridicule. Les avocats des deux universités qui attaquent l’administration en justice écrivent dans leur plainte que la décision du gouvernement est arbitraire et capricieuse, ils dénoncent un passage en force en dépit des risques sanitaires encourus par les élèves et les professeurs et demandent au tribunal d’empêcher l’entrée en vigueur de la directive.

À elles deux, l’université de Harvard et du MIT comptent près de 9 000 étudiants étrangers, sur plus d’un million à travers le pays.

