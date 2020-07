La Cour suprême américaine donne raison au procureur de New York face à Trump

Donald Trump à la Maison Blanche le 9 juillet 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

Texte par : RFI Suivre 1 min

Selon la Cour suprême, le président américain ne bénéficie pas d’une immunité totale et ne peut pas ignorer les requêtes du procureur de New York qui réclame ses déclarations fiscales. Dans une seconde décision, la plus haute instance judiciaire des Etats-Unis a cependant rejeté la demande du Congrès qui ne pourra donc pas accéder aux documents financiers de Donald Trump.