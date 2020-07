Bolivie: la présidente par intérim Jeanine Añez positive au virus du Covid-19

En Bolivie, la présidente Jeanine Añez (photo d'un test de juin 2020) a annoncé ce jeudi 9 juillet être positive au coronavirus. Reuters

Texte par : RFI Suivre 2 min

Après Jair Bolsonaro au Brésil, et le président de l'Assemblée nationale constituante vénézuélienne et numéro 2 du régime Diosdado Cabello, c’est au tour de la présidente bolivienne d’être testée positive au Covid-19, alors que des ministres de son cabinet avaient annoncé être également contaminés il y a quelques jours. Le pays compte désormais environ 43 000 malades du coronavirus et 1600 décès.