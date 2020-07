Coronavirus: en Argentine, la grogne monte face à la gestion de la crise par le pouvoir

Manifestation autour de l'obélisque, dans le centre de Buenos Aires le 9 juillet, fête de l'indépendance, contre la politique sanitaire du gouvernement et le confinement en ces temps de pandémie de coronavirus. REUTERS/Agustin Marcarian

Texte par : RFI Suivre 2 min

En Argentine, l’épidémie de coronavirus s’accélère. Plus de 1720 morts ont été recensés dans ce pays qui a commencé très tôt à prendre des mesures pour freiner la contagion. La majeure partie du territoire est aujourd’hui déconfinée à l'exception de la capitale et de sa grande banlieue, en confinement depuis 113 jours. A Buenos Aires, la grogne monte contre cet isolement prolongé. Une manifestation anti gouvernement et anti confinement était organisée hier jeudi dans le centre-ville.