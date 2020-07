Covid-19 au Pérou: mise au point d’un test rapide et portatif

Au Pérou, une équipe de scientifiques a mis au point un test Covid rapide et portatif. L’objectif est de dépister massivement la population, alors que le Pérou se déconfine progressivement.

De notre correspondante à Lima,

Le biologiste Edward Malaga et son équipe du laboratoire de l’université Cayetano Heredia à Lima ont mis au point un nouveau test Covid moléculaire qui combine les avantages des différents tests déjà existants.

« L’idée était de développer un test qui ait tous les avantages du test moléculaire, qui est plus précis et permet de détecter le virus, mais avec les avantages du test sérologique qui lui est plus rapide », explique Edward Malaga.

Pour ce faire, l’équipe de scientifiques péruviens a repris une technique développée aux Etats-Unis, qu’Edward Malaga qualifie de « démocratique », car moins complexe et donc moins coûteuse que celle utilisée jusqu’à présent pour les tests moléculaires : « Au lieu d’utiliser un processus qui dure des heures et qui requiert un équipement très sophistiqué, on utilise une technologie plus simple qui détecte le virus en 40 minutes au lieu des 3-4h que prend la technique standard moléculaire. »

Plus rapide, moins coûteux et plus efficace, ce nouveau test présente un autre avantage de taille : il est portatif. « Ce test peut être aussi bien réalisé par un grand laboratoire, que par de petits cabinets médicaux dans les zones rurales, poursuit le biologiste, car il ne requiert aucun équipement complexe, ni personnel particulièrement spécialisé. »

La simplicité d’utilisation de ce test est un aspect déterminant pour les pays d’Amérique latine, où l’immensité des territoires et les disparités régionales ne permettent pas à l’ensemble de la population d’accéder aux méthodes médicales les plus complexes.

L’équipe de scientifiques attend désormais le feu vert des autorités sanitaires péruviennes pour la mise sur le marché de ce nouveau test qui devrait permettre de dépister massivement la population au Pérou et suscite déjà l'intérêt des pays voisins.

