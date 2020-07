Affaire Epstein: Ghislaine Maxwell plaide non coupable mais reste détenue jusqu'au procès

Ghislaine Maxwell lors de son audience de mise en accusation par vidéo à la Cour fédérale de Manhattan à New York, le 14 juillet 2020. Croquis d'audience. REUTERS/Jane Rosenberg

L'ancienne collaboratrice et amante du financier Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a plaidé mardi non coupable de trafic de mineures et d'incitation à la prostitution devant un juge fédéral de Manhattan, qui a ordonné son maintien en détention.