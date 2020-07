Le «New York Times» retire une partie de sa rédaction de Hong Kong

Le siège du «New York Times» à New York. © NGELA WEISS / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 min

Une première à Hong Kong depuis le vote de la loi sur la sécurité nationale imposée par la Chine. Le New York Times va évacuer une partie de sa rédaction vers la Corée du Sud. Les nouvelles mesures régissant la presse sont trop floues, potentiellement risquées pour nos journalistes et on ne sait pas si nous pourrons encore travailler comme avant, explique le journal.