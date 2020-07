Le Pérou se déconfine peu à peu et réactive progressivement son économie

Alors que le nombre de nouveaux cas journaliers de coronavirus se stabilise au Pérou, le pays se déconfine peu à peu et réactive progressivement son économie. Ce mercredi, les vols nationaux et transports interprovinciaux ont repris, après 4 mois de paralysie totale. Un redémarrage très attendu par les acteurs du secteur et par des milliers de Péruviens bloqués dans la capitale depuis le début du confinement mi-mars.

De notre correspondante à Lima, Wyloën Munhoz-Boillot

Dans le terminal terrestre de Lima Nord, le plus grand terminal de bus de la capitale, les files d’attentes devant les guichets sont interminables. Certains sont là depuis l’ouverture, comme cette jeune femme qui cherche à rentrer chez elle, auprès de sa famille qu’elle n’a pas vue depuis 4 mois. « Je m’étais inscrite sur les vols humanitaires organisés pendant le confinement, dit-elle, mais je n’ai pas pu en bénéficier. Donc j’espère pouvoir rentrer cette fois et retrouver mon mari et mes enfants. »

A quelques mètres devant elle, une grosse valise à la main, un homme d’une cinquantaine d’années vient tout juste d’acheter un billet pour rendre visite à son père malade, mais il a dû mettre le prix : « Je vais voir mon père qui vit seul. Il est diabétique et comme personne ne s’est occupé de lui pendant le confinement, je dois lui rendre visite. Mais les prix ont augmenté. Généralement je paye 40 soles le trajet, maintenant c’est 60 soles. »

Augmenter les prix, une mesure nécessaire pour compenser les pertes de ces derniers mois, selon ce gérant d’une compagnie de bus : « En 4 mois on a perdu au moins 1 million de dollars de chiffre d’affaires. Ça a occasionné des retards dans le paiement des bus et de notre personnel, donc on doit augmenter les prix si on veut relancer notre activité. »

La reprise des transports de passagers est jugée essentielle dans la réactivation économique du Pérou, où 10 % de l’économie dépend de ce secteur.

