À la Une: aux États-Unis, le gouverneur de l’Oklahoma a été testé positif au coronavirus

Publicité Lire la suite

Les États-Unis ont enregistré mercredi un nouveau record du nombre d’infections, avec plus de 67 000 cas supplémentaires en 24 heures. De nombreux États américains sont dépassés par la propagation du coronavirus. En Oklahoma, Kevin Stitt est le premier gouverneur américain contaminé par le Covid-19, titre le Washington Post.

Le quotidien rappelle que le gouverneur de l'Oklahoma est aussi l'un des plus sceptiques vis-à-vis de la pandémie. Kevin Stitt s'était « constamment moqué » des recommandations des autorités sanitaires, poursuit le journal. Il s'était prononcé contre la fermeture des écoles et s'était affiché sur les réseaux sociaux, souriant, dans un bar noir de monde. Dans la vidéo, postée mercredi, où il a annoncé avoir été infecté, le gouverneur continue de clamer l'inutilité de porter un masque. « Nous allons dans la mauvaise direction », s'inquiète The Oklahoman Le journal relaye l'inquiétude de nombreux citoyens qui observent que le port du masque devient obligatoire dans de plus en plus d'Etats voisins.

Donald Trump change de directeur de campagne

La presse américaine revient également sur ce changement soudain, à la tête de l'équipe de campagne de Donald Trump. A quatre mois des élections, le président sortant se sépare de son directeur de campagne, Brad Parscale. Il était l'une des têtes pensantes de la campagne victorieuse de Donald Trump en 2016, rappelle le Washington Post. Brad Parscale était le « gourou numérique » de Donald Trump, selon The Hill, qui avait la charge de la stratégie offensive du milliardaire sur les réseaux sociaux. Comme le constate le site Politico, Donald Trump, en chute libre dans les sondages, cherche à donner un nouveau souffle à sa campagne. Brad Parscale, qui conservera une place dans l’équipe, a été remplacé par son adjoint Bill Stepien, un vétéran de la politique au sein des Républicains.

Piratage des comptes Twitter de personnalités influentes aux Etats-Unis

The Hill rapporte que mercredi, sur Twitter, Bill Gates, Barack Obama, Ellon Musk ou encore Joe Biden proposaient aux internautes de leur envoyer des dollars en échange de Bitcoins, une crypto-monnaie. C’était une arnaque : leurs comptes avaient été piratés par des hackers. Le New-York Times s'inquiète une nouvelle fois des failles béantes dans la sécurité informatique de Twitter. Avant que les messages ne soient effacés, quelques minutes plus tard, les cyber-pirates ont eu le temps de récolter plus de 100 000 dollars, indique le quotidien new-yorkais.

Aux États-Unis, la guerre contre le gang salvadorien MS-13 continue

13 chefs de bande ont été arrêtés dans le Nevada. Ce coup de filet a été très suivi dans la presse d'Amérique centrale. Les autorités américaines portent un « coup dur » à l'une des pires organisations criminelles de la région, commente le quotidien guatémaltèque Prensa Libre. Les membres de la Mara Salvatrucha, alias MS-13, qui ont été arrêtés risquent la perpétuité voire la peine de mort. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump avait déclaré la guerre à ce groupe né au Salvador et présent dans de nombreuses villes américaines. La justice fédérale poursuit d'ailleurs l'un des chefs de ce gang pour actes de terrorisme. C'est la première fois que ce chef d’accusation est utilisé par les juges concernant ce type de criminels, souligne le Washington Post.

Retour de l'état d'urgence sanitaire en République Dominicaine

L’état d’urgence sanitaire a de nouveau été décrété dans le pays, 15 jours après avoir été levé. « C’est un rétropédalage nécessaire », titre Diario Libre. Si le gouvernement n'est pas exempt de tout reproche dans sa gestion de la crise, c’était une décision « inévitable » poursuit le quotidien. Pour Listin Diario, ces 45 nouveaux jours d'état d'urgence sont un coup dur pour l'économie dominicaine qui commençait à peine à repartir. Mais « il fallait agir », poursuit le journal, alors que le coronavirus se répand de plus en plus vite dans le pays. Dans les colonnes de La Informacion, un éditorialiste s'inquiète d'une autre épidémie : la corruption. Deux semaines après les élections générales en République Dominicaine, qui ont amené au pouvoir le Parti Révolutionnaire Moderne et Luis Abinader, de nombreuses irrégularités et fraudes électorales ont été passées sous silence au niveau local, s’indigne l’éditorialiste.

Remaniement gouvernemental au Pérou en pleine crise sanitaire

Le président de la République, Martin Vizcarra, a décidé de renouveler son gouvernement en pleine crise pandémique. Il a désigné un nouveau Premier ministre : Pedro Cateriano. L’avocat avait déjà dirigé un gouvernement péruvien sous le mandat de l'ex président Ollanta Humala, rappelle El Comercio. Cette fois, il revient à la tête d'une nouvelle équipe, pour relever un grand défi selon le journal : enrayer la progression du coronavirus au Pérou. Pour sa part, le journal Peru 21, souligne que l’instabilité politique dans le pays ne favorise pas une réponse efficace à la crise : c'est la troisième ministre de la Santé nommé depuis le début de la pandémie. Un autre défi pour ce gouvernement, selon le quotidien Correo, sera de préparer le terrain aux élections législatives prévues en avril prochain.

Une fresque antiraciste peinte à Montréal

Une touche de couleur dans la presse canadienne : le quotidien Le Devoir publie un portfolio bariolé qui documente la réalisation d’une immense fresque à même la rue dans la ville de Montréal. Une vingtaine d’artistes avaient carte blanche pour peindre ce slogan sur l’asphalte : « Les vies des Noir.e.s comptent » en référence aux manifestations antiracistes « Black Lives Matter », qui avaient déferlé à travers le monde suite à l’assassinat de George Floyd aux États-Unis.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne