A la Une: le Brésil franchit la barre de 2 millions de contaminations au Covid-19

Dans une rue commerçante de Sao Paulo, la capitale économique du Brésil, deuxième pays du monde à détenir le plus grand nombre de personnes atteintes du coronavirus avec plus de 2 millions de cas.

Le Brésil a franchi jeudi 16 juillet 2020 le cap des deux millions de contaminations au coronavirus, le deuxième bilan le plus élevé du monde derrière les États-Unis. Selon le scientifique brésilien Miguel Nicolelis, il s’agit de la plus grande tragédie humaine que le pays a connue. Le chercheur rappelle dans une interview avec l’hebdomadaire Carta Capital que les chiffres officiels ne reflètent pas la réalité. Les contaminations sont sûrement sept à douze fois supérieures à ce qu’annonce le gouvernement.

Selon lui, entre 14 et 24 millions de Brésiliens auraient attrapé le coronavirus. « Nous sommes sur un bateau qui coule », poursuit le scientifique selon lequel le Brésil est, parmi tous les pays membres du G20, celui qui affiche la plus mauvaise gestion de la crise sanitaire. Miguel Nicolelis rappelle également que cela fait aujourd’hui 60 jours que le pays est sans ministre de la Santé. Ce qui fait aussi qu’il n’y a pas de stratégie nationale pour endiguer la pandémie, estime le scientifique.

Une situation aussi préoccupante en Bolivie

C’est en Une du journal La Razon. Les responsables médicaux du département de Santa Cruz, la région la plus touchée de Bolivie, tirent la sonnette d’alarme. Hier jeudi, ils ont recensé plus de mille nouveaux cas de contamination, un record depuis le début de la propagation de la pandémie en Bolivie. « C’est une guerre qui sera très dure », s’exclame le directeur des services de santé du département de Santa Cruz. Il demande à la population de suivre strictement les mesures de distanciation physique afin de lutter efficacement contre l’augmentation des contaminations.

La Floride continue à restreindre le droit de vote des anciens détenus

C’est à lire dans USA Today. La Cour suprême des États-Unis a autorisé jeudi la Floride à conserver une loi qui oblige les anciens détenus à s'acquitter de leurs frais de justice avant de retrouver leur droit de vote. À moins de quatre mois de l'élection présidentielle du 3 novembre, cette décision pourrait avoir un vrai impact sur les résultats car la Floride, comme le rappelle USA Today, fait partie des États-clés où les scrutins sont particulièrement serrés.

Parmi les 770 000 ex-prisonniers, 85 000 se sont inscrits sur les listes électorales. Un juge local avait rejeté cette loi en mai mais une cour d'appel avait annulé ce jugement et la Cour suprême a finalement décidé de laisser les choses en l'état. Des associations qui militent pour le droit de vote avaient tenté de changer la législation mais en vain. Comme l’explique Paul Smith, vice-président de l’une de ces associations, la plupart des anciens détenus n’ont pas les moyens de payer toutes leurs dettes après des années passées en prison.

L’identité de jeunes Haïtiens du Québec

« Lorsque j’entends de jeunes Haïtiens de Montréal se qualifier d’abord de "Noirs", s’affubler de t-shirts en anglais, mimer les rappeurs américains et les chants des banlieues de Los Angeles, je me dis que l’idéologie racialiste qui déferle aujourd’hui sur l’Amérique et sur le monde menace surtout ceux qu’elle prétend défendre ». C’est le début d’une chronique à lire dans le journal Le Devoir.

Et l’auteur de continuer : « Il m’arrive de craindre que cette fière et noble identité haïtienne ne soit peut-être aujourd’hui en péril ». Qu’est-ce que le journaliste entend par là ? Selon lui, « les Haïtiens…n’ont rien à envier aux Noirs des ghettos américains. À vrai dire, ce sont plutôt les Noirs de Detroit et de Jacksonville qui devraient envier la riche culture d’un peuple qui a fondé la première république d’Amérique latine. Un peuple qui, contrairement aux Américains, n’a pas attendu 90 ans après sa déclaration d’indépendance pour en appliquer pleinement les principes et abolir l’esclavage ».

