Après son piratage, Twitter fait son mea culpa

Dans un message publié ce samedi 18 juillet, Twitter affirme que les hackers qui ont orchestré la spectaculaire attaque sur des comptes de célébrités et de personnalités politiques ont « manipulé avec succès un petit nombre » de ses employés.

Publicité Lire la suite

Trois jours après l'attaque ayant visé les comptes Twitter de nombreuses personnalités, le réseau social a fait ce samedi son mea culpa. Dans un message posté sur son blog, sa direction a présenté ses excuses et se s'est dit conscient du coup porté à la confiance des utilisateurs. « Nous sommes gênés, déçus et désolés », a-t-elle écrit.

Twitter indique que les pirates informatiques ont visé 130 comptes et ont réussi à pénétrer dans 45 d'entre eux, grâce « à l'utilisation d'outils uniquement accessibles aux équipes de soutien interne ». Le chiffre est insignifiant par rapport au nombre total d'usagers – environ 330 millions d'usagers mensuels, 166 millions d'usagers quotidiens –, mais parmi ces comptes piratés se trouvaient des responsables politiques comme le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, l'ancien président Barack Obama et de grands patrons comme Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, Elon Musk, le patron de Tesla ou encore Bill Gates, le fondateur de Microsoft.

Cette opération a été permise grâce à la manipulation d'un « petit nombre d'employés » de Twitter, rapporte le réseau social, sans plus de précisions. A partir des comptes piratés, les hackers ont envoyé des messages aguicheurs incitant les abonnés à envoyer des bitcoins, une crypto monnaie, en échange du double de la somme envoyée. Selon des sites spécialisés qui enregistrent les échanges de bitcoins mais ne permettent pas de tracer les récipiendaires, les malfaiteurs auraient ainsi récolté plus de 100 000 dollars en quelques minutes, avant que la supercherie ne soit découverte. Ils ont aussi mis la main sur un certain nombre de données personnelles, notamment des numéros de téléphone et des emails privés.

D'après le New York Times, l'attaque aurait été menée par des adolescents. Le quotidien new-yorkais a retrouvé sur des forums en ligne certains participants, domiciliés aux Etats-Unis et en Angleterre et parfois très jeunes. Leur identité n'a jusqu'ici pas été révélée. Twitter assure en tout cas qu'il soutiendra tous les efforts pour que les responsables soient jugés.

Cette action, sur laquelle le FBI a ouvert une enquête, a déclenché un débat sur la sécurité des plateformes sociales à quelques mois du scrutin présidentiel de novembre aux Etats-Unis mais aussi sur les conséquences possibles si des hackers arrivaient à s'emparer du compte de Donald Trump, qui mène souvent sa diplomatie sur Twitter, où il compte 83,5 millions d'abonnés.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne