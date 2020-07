Au Québec, une vague #MeToo déferle sur les réseaux sociaux

Le Canada fait face depuis plusieurs jours à une vague de témoignages sur les réseaux sociaux, des accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles qui secouent plusieurs milieux.

Le Canada fait face depuis plusieurs jours à une vague de témoignages sur les réseaux sociaux. Des accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles qui secouent plusieurs milieux, et qui impliquent de nombreux artistes très populaires dans le pays. Un tribunal populaire qui inquiète, mais l’ampleur de ce mouvement de dénonciation montre à quel point il reste du chemin à faire.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Montréal, Marie-Laure Josselin

Tout est parti d’un tweet de Safia Nolin. La chanteuse a accusée une animatrice très populaire de l’avoir harcelée, de lui avoir mordue la cuisse dans un bar de Montréal il y a deux ans. L’intéressée a reconnu avoir eu un comportement répréhensible, et après avoir été larguée par ses sponsors, elle a mis sa carrière entre parenthèses.

Depuis, la parole se déconfine sur les réseaux sociaux au Québec, grâce à plusieurs comptes dédiés. Les allégations d’agressions et de harcèlement sexuel se sont multipliés pour dénoncer de simples citoyens, mais pas que. Le mouvement n’épargne pas les artistes comme les chanteurs très connus : Bernard Adamus, Alex Nevsky, Kevin Parent ou encore le bassiste de Simple Plan. Ces chanteurs visés par des allégations n’ont pas nié et se sont excusés. Dans la foulée, ils ont été suspendus par leur maison de disque ou leur groupe.

Des témoignages qui touchent d'autres milieux

La chanteuse Cœur de pirate s’est même dissociée d’un label dont le directeur, aujourd’hui remercié, a admis être complice d’un système qui maintient les victimes de harcèlement dans le silence.

Cette vague continue de déferler et fait même trembler d’autres milieux, notamment la restauration, la politique et Internet. Un YouTubeur, lui aussi visé, s’est également excusé et a quitté les réseaux sociaux.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne