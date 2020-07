Manifestations aux États-Unis: le maire de Portland veut le départ des troupes fédérales

Aux États-Unis, les manifestations contre les violences policières se poursuivent dans certaines villes. À Portland, le gouvernement fédéral a envoyé des troupes pour mettre fin aux manifestations devant le tribunal fédéral. Mais les moyens utilisés sont aujourd’hui au coeur d’une polémique. Certains élus locaux parlent de méthodes dignes de dictatures.

Avec notre correspondante à Washington, Loubna Anaki

Les vidéos tournent en boucle sur les télévisions américaines. On y voit un manifestant les bras en l’air s’écrouler, grièvement blessé à la tête par un projectile venant des troupes postées devant le tribunal fédéral de Portland. D’autres images montrent des agents fédéraux masqués, lourdement armés, en tenue de camouflage, interpellant un manifestant dans une rue de Portland et le faire monter dans une voiture banalisée.

Le maire de la ville a dénoncé un abus de pouvoir. « Les gens sont littéralement ramassés dans la rue et jetés dans des camionnettes sans qu’on leur dise pourquoi, par des gens qui ne s’identifient pas, a déclaré Ted Wheeler. C’est totalement anticonstitutionnel ! »

« Des anarchistes », selon Trump

Officiellement, ces agents ont été envoyés par Washington pour mettre fin aux manifestations. Mais pour les autorités locales, leurs méthodes jugées trop violentes ne font qu’attiser les tensions. Elles réclament le retrait de ces troupes fédérales et accusent Donald Trump d’utiliser cette situation à des fins politiques.

Le président, lui, maintient que sans lui, le chaos régnerait à Portland. « Ce sont des anarchistes, et on a pris une position dure face à eux, a affirmé Donald Trump. Si on n’avait pas fait ça, ils auraient perdu le contrôle de Portland ».

Le 19 juillet, le maire de Portland ainsi que le gouverneur et des élus de l’Oregon ont demandé l’ouverture d’une enquête et saisi la justice pour obtenir le retrait des troupes fédérales.

