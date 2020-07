À la Une: nouveau record de cas de Covid-19 au Venezuela

Publicité Lire la suite

En Amérique latine, les cas de contaminations ne cessent d’augmenter, avec de nouveaux records quotidiens. C’est le cas au Venezuela par exemple. D’après la vice-présidente Delcy Rodriguez, le pays compte désormais plus de 12 000 personnes contaminées. Au cours des dernières 24 heures, le Venezuela a recensé plus de 440 nouveaux cas, un record. C’est à lire dans El Nacional, un journal en ligne proche de l’opposition. D’après ce quotidien, le personnel hospitalier craint un effondrement du système de santé qui était déjà très précaire avant la crise du Covid-19.

Au cours du dernier mois, les cas de contaminations ont triplé, rappelle El Nacional. D’après une infirmière interviewée par le journal, les autorités avaient désigné 46 hôpitaux pour l’accueil des patients Covid-19. Mais il s’avère que ce n’était pas assez. Le problème c’est aussi que l’infrastructure de soins a été mal pensée. Selon cette infirmière, le gouvernement chaviste n’a pas suffisamment mis en place de petites unités de soin de bonne qualité capable de soigner les gens près de chez eux. Les personnes vivant dans des régions reculées n’ont finalement pas d’autres choix que de se rendre à l’hôpital le plus proche.

Au Brésil, 1 % de la population atteinte du coronavirus

La situation est également très critique au Brésil où désormais 1 % de la population a attrapé le coronavirus. Le Covid-19 a jusqu’à présent tué plus de 80 000 personnes. Ces chiffres sont publiés par plusieurs médias, dont le journal Folha de Sao Paulo, qui se sont regroupés pour vérifier eux-mêmes les statistiques de Covid-19. Comme le gouvernement ne communique que partiellement ou tardivement les données sur les nouvelles contaminations, ces médias ont décidé de demander eux-mêmes les chiffres auprès des agences de santé régionales.

Le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui est en train de se remettre du Covid-19, s’est présenté le 20 juillet devant des sympathisants. Aucun mot sur les plus de 80 000 Brésiliens tués par la pandémie. En revanche, il a encore une fois qualifié la très controversée chloroquine de médicament efficace contre le coronavirus.

La restructuration de la dette : les créanciers rejettent l’offre de l’Argentine

Les créanciers du pays ont rejeté la dernière offre du gouvernement argentin afin de restructurer la dette qui s’élève à 66 milliards de dollars. Ils ont présenté une contre-proposition qui a été retoquée par Buenos Aires. D’après le journal La Nacion qui s’est procuré une copie de l’offre des créanciers, celui-ci prévoit un assouplissement des conditions de restructuration. Malgré cette impasse, le gouvernement souhaite continuer les discussions avec les créanciers, écrit La Nacion.

Les discussions ont été lancées le 20 avril et déjà prolongées plusieurs fois. Selon les experts, un accord sur la restructuration serait important pour stabiliser l’économie dans un pays qui affiche un taux de chômage de 15 % et où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Le Covid-19 fait exploser le chômage en Oklahoma

Environ 14 % de la population active de cet État du Centre-Sud des États-Unis est sans emploi. Une situation qui produit des scènes parfois dramatiques. Des centaines de personnes campent devant le centre d’aide à la recherche d’emploi de Tulsa, la deuxième plus grande ville de l’État. C’est un reportage à lire dans le Washington Post. Le journal a rencontré John Jolly, directeur d’une agence de publicité florissante avant la crise du coronavirus. Mais aujourd’hui, il dort dans sa voiture sur le parking devant l’agence.

Il souhaite éviter de faire la queue pendant des heures. Et surtout, il veut être sûr de pouvoir parler à un agent, car les places sont rares. Seulement 400 personnes sont accueillies par jour. « Je me sens très déprimé », raconte ce père célibataire lorsqu’il remplit les formulaires pour avoir les allocations chômage. Et il continue : « je me sens comme sur un bateau sans rames en train de surfer sur des vagues. Aucune idée de la direction que je vais prendre… »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne