Coronavirus : l'Argentine assouplit le confinement

Les habitants de Buenos Aires et sa grande banlieue, la zone la plus touchée par l’épidémie de coronavirus, ont retrouvé quelques libertés le lundi 20 juillet. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Texte par : RFI 2 min

Après déjà quatre mois d’isolement forcé, les habitants de Buenos Aires et sa grande banlieue, la zone la plus touchée par l’épidémie de coronavirus, ont retrouvé quelques libertés ce lundi 20 juillet. Réouverture des commerces de proximité, autorisation de la course à pied, dans la capitale, les habitants se réjouissent de cet assouplissement, mais veulent rester prudents, car l’épidémie est loin d’être terminée dans le pays.