Cyberattaques: inquiétude au Congrès américain à l'approche de la présidentielle

Des membres du Congrès américain sont inquiets des risques de cyberattaques et d'ingérences étrangères à l'approche de la présidentielle (image d'illustration) REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Texte par : RFI Suivre 2 min

A trois mois et demi de l’élection présidentielle et après les brèches survenues la semaine dernière sur Twitter, la potentialité de cyberattaques et d’ingérences d’autres pays dans le processus électoral est un sujet majeur de préoccupation.