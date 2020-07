À la Une: autodafé au consulat chinois de Houston

Publicité Lire la suite

Au Texas, les riverains s’interrogent sur ce qui a été brûlé mardi soir dans la cour du consulat chinois de Houston. Un reporter de la chaîne de télévision locale KPRC-TV décrit l’odeur de fumée qui a envahi le quartier. Les pompiers et la police de Houston ont été appelés en fin d’après-midi, car des flammes avaient été repérées à l’intérieur de ce consulat situé sur Montrose Boulevard.

Une grande échelle a été déployée jusqu’en haut du bâtiment, juste à côté du drapeau chinois, rapporte le Houston Chronicle. Mais les pompiers n’ont pas pu entrer en raison de l’inviolabilité des locaux diplomatiques. Le personnel chinois du consulat leur a indiqué que tout allait bien. Sur une vue de haut, on observe ce qui ressemble à des documents papier brûlés dans plusieurs poubelles d’une cour intérieure du consulat.

Détérioration des relations diplomatiques

Ce mercredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé qu’il avait reçu l’ordre de l’administration Trump de fermer son consulat dans les 72h. Le personnel a donc jusqu’à 16h vendredi, pour quitter le bâtiment. Le porte-parole du ministère chinois qualifie « d’illégale » et de « sans précédent » cette fermeture brutale, écrit le New York Times, et laisse entendre qu’il y aura des mesures de réciprocité. Le Département d’État américain précise de son côté que la représentation diplomatique est fermée pour protéger la propriété intellectuelle américaine.

En tout cas, pour le New York Times, c’est un « nouveau coup pour les relations diplomatiques entre les deux pays qui se détériorent rapidement », le dernier exemple du serrage de vis à l’encontre des « diplomates chinois, mais aussi les journalistes, les universitaires ». Selon le journal, les restrictions imposées aux diplomates sont désormais « semblables à celles de la guerre froide ». Le New York Times rappelle que l’administration Trump envisage également d’interdire aux membres du Parti communiste et à leur famille les voyages aux États-Unis. Une mesure qui toucherait 270 millions de personnes.

Paraguay: le président moins payé que les diplomates

Au Paraguay, la presse s’insurge que certains diplomates paraguayens gagnent plus que le chef de l’État. « Bien qu’il y ait eu une réduction des salaires en juin, dans la plupart des cas [les salaires des diplomates à l’étranger] sont toujours plus élevés que ceux du président, dont le salaire s’élève à près de 38 millions de Guarani » (environ 4800 euros), écrit Ultima Hora. Exemple : l’ambassadeur paraguayen auprès de l’ONU à New York gagne plus de 4 fois cette somme. Et ce « malgré les mesures extrêmes prises par le pays depuis le mois de mars pour lutter contre la crise socio-économique liée au coronavirus ».

Autre info qui nous vient du Paraguay : la baisse des transferts d’argent venus de l’étranger d’après des données de la Banque centrale du Paraguay, relayées par le média économique 5dias. De nombreuses familles dépendent des sommes d’argent envoyées par leurs proches à l’étranger, et ces remesas ont chuté de 26 % au mois de mai. Ce sont celles en provenance d’Argentine qui ont le plus diminué : les Paraguayens qui travaillent dans ce pays ont envoyé 65 % de moins à leurs proches en mai, par rapport à l’année dernière. Le média paraguayen note que les envois du Brésil ont en revanche augmenté. Un économiste interrogé par 5dias l’explique par l’absence de quarantaine stricte dans ce pays.

Venezuela: la tête du président du TSJ mise à prix aux États-Unis

Washington offre désormais 5 millions de dollars pour toute information menant à la capture de Maikel Moreno, président du Tribunal suprême de justice (TSJ) vénézuélien, rappelle El Nacional, un média proche de l’opposition. Depuis le mois de mars, ce haut fonctionnaire « est dans le collimateur des autorités américaines ». Il est accusé par les procureurs de l’État de Floride de blanchiment d’argent et son nom a été inscrit sur une liste dédiée au narcoterrorisme. L’intéressé martèle que « le pouvoir judiciaire vénézuélien n’accepte aucune tutelle d’un gouvernement étranger ». Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères accuse de son côté les États-Unis de fausses accusations et de vouloir jouer « les cow-boys du far West » dans un tweet cité par Ultimas Noticias, journal proche du pouvoir.

Les Vénézuéliens peinent toujours à obtenir un passeport

« Au cours des trois dernières années, l’obtention d’un passeport est devenue un cauchemar pour les Vénézuéliens », avance de son côté Tal Cual, qui présente, avec deux autres médias indépendants, les résultats d’un rapport commandé à un groupe d’experts. Il en ressort que le problème vient d’un « manque de maintenance et de l’incapacité des fonctionnaires à se servir d’une plateforme » informatique. Les trois médias ont identifié 34 personnes qui n’ont pas pu obtenir leur passeport après un an, deux ans, voire trois ans d’attente « parce que le processus est bloqué au niveau de la vérification des empreintes digitales ». Ce logiciel a été « obtenu auprès de la société française Sagem, qui appartient (...) au groupe Safran », apprend-on. Selon les experts interrogés par Tal Cual, il s’agit d’une double-violation des droits des Vénézuéliens : le droit d’obtenir un document d’identité et le droit à la libre-circulation.

Canada : les Eskimos d’Edmonton changent de nom

Le journal Le Devoir, au Canada, nous informe ce mercredi que l’équipe canadienne de football américain Eskimos d’Edmonton veut changer de nom. L’équipe envisage de retirer le mot « eskimo », jugé offensant pour les Inuits. Ils emboîtent ainsi le pas aux Washington Redskins, qui ont pris la même décision il y a quelques jours. « La pression est montée ces dernières semaines pour que les équipes sportives éliminent les noms racistes ou stéréotypés », explique Le Devoir. Cette remise en question ne date pas d’hier pour les Eskimos d’Edmonton, qui avaient déjà lancé, en vain, des discussions pour changer de nom avec « des dirigeants inuits et des membres de la communauté à travers le Canada ». Elles avaient duré plus d’un an, mais s’étaient achevées sans consensus.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne