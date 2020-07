Coronavirus: Donald Trump reprend ses briefings et change de ton sur l'épidémie

Le président américain Donald Trump a repris ses briefings sur l'évolution de l'épidémie, à la Maison Blanche, le 21 juillet 2020. REUTERS/Leah Millis

Texte par : RFI Suivre 2 min

Après 3 mois de pause, et alors que 3,8 millions d’Américains ont été touchés par le coronavirus et plus de 140 000 en sont mort, le président américain a repris ce mardi 21 juillet ses briefings sur l’évolution de la pandémie aux Etats-Unis.