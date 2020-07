A la Une: Une hospitalisation en hausse des patients Covid-19

Publicité Lire la suite

Aux États-Unis, plus de 59 000 personnes reçoivent actuellement des traitements dans les hôpitaux, soit presque autant qu’en avril dernier lors du premier pic. Selon le New York Times, tous les jours en moyenne plus de 60 000 nouveaux cas sont recensés. Un chiffre deux fois plus élevé qu’il y a un mois. Les décès augmentent aussi, précisent le journal. On compte désormais plus de 800 morts quotidiens liés au Covid-19.

Selon le New York Times, c’est le nombre d’hospitalisations et non pas les décès qui donnent une idée de la propagation du virus. Et de ce qui attend encore le pays dans les semaines et les mois à venir. « Même si les personnes récupèrent après avoir reçu des traitements à l’hôpital, cela ne veut pas dire qu’elles ne garderont pas de séquelles », affirme une chercheure en maladies infectieuses dans le journal. Le taux d’hospitalisation en hausse montre aussi que la pandémie touche tous les états, notamment ceux du Sud, alors qu’elle se limitait à quelques clusters importants en avril.

Les conséquences du Covid-19 pour l’organisation de l’élection présidentielle américaine

D’après le Washington Post, les autorités électorales des États préparent massivement l’organisation d’un vote à distance, par courrier. Pour l’instant, plus des trois quarts des Américains pourront opter pour cette méthode en novembre prochain. Certains Etats ont déjà mis en place un vote à distance automatique. D’autres acceptent que les électeurs ne se rendent pas aux urnes mais il leur faut une excuse valide. La simple peur du virus n’est pas un argument recevable.

Et si Donald Trump refuse de partir de la Maison Blanche ?

Ce scénario, à savoir le vote à distance, est constamment dénigré par le président Donald Trump. Il ne cesse de pointer les risques de fraudes que comporterait ce dispositif. Des risques que tous les experts ont écartés. Mais devant l’insistance de Donald Trump de délégitimer le processus électoral, certains se demandent ce qui se passerait si le président refusait d’accepter sa défaite. Selon le Washington Post, ce scénario est de plus en plus évoqué par des experts et des élus à Washington. « Ce que le président est en train de faire, c’est de saper la confiance dans le processus électoral », regrette par exemple William Galston de la Brookings Institution. « Les mots me manquent pour décrire mon sentiment, c’est une attitude tellement irresponsable », ajoute le chercheur. Toutefois, les experts réfléchissent à plusieurs scénarios. Donald Trump pourrait par exemple revendiquer la victoire avant la fin du dépouillement. Selon le Washington Post, le recours au vote à distance pourrait considérablement ralentir le processus. Il s'écoulerait alors des jours, voire des semaines, avant d’obtenir des résultats définitifs.

Un jeune Brésilien participe au développement du projet de virus à Oxford

La presse brésilienne s’intéresse au projet de vaccin développé à l’université d’Oxford. Ce projet a produit une réponse immunitaire importante et serait sûr pour les patients. Un des chercheurs qui participe au développement du vaccin est un jeune Brésilien de 34 ans. Il est le coordinateur des tests. Dans une interview avec l’hebdomadaire brésilien Carta Capital, Pedro Folegatti qualifie les premiers tests de « prometteurs ». Mais pour juger de l’efficacité du vaccin, il faudra encore attendre plusieurs mois. Le scientifique appelle notamment la population à ne pas baisser la garde. Il faut, explique-t-il, absolument maintenir les mesures de distanciation sociale et maintenir le port du masque.

Venezuela : reconversion commerciale des commerçants à Caracas

La crise du coronavirus a profondément changé le paysage des petits commerces dans la capitale Caracas. Avec les restrictions ordonnées par le gouvernement, seuls les magasins d’alimentation, les pharmacies et autres commerces jugés essentiels pouvaient rester ouvert. Une situation qui a eu un grand impact dans la vie de Francis, vendeur de chaussures. Comme il l’explique dans le journal El Nacional, une fois ses économies dépensées, il a dû trouver d’autres sources de revenus. Francis a donc décidé de vendre de la farine plutôt que des chaussures. Même reconversion commerciale pour Oriana. Elle a décidé de transformer l’entreprise familiale, un studio de photo qui existait depuis 60 ans, en une épicerie. Et Oriane de justifier son choix : « Qu’est-ce que les gens achètent en ce moment ? De la nourriture ! »

