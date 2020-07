L’Amérique latine menacée par une invasion de criquets

L'attaque a été dévastatrice, le criquet a détruit les graminées, les pâturages, les cultures de maïs, de haricots, de légumes, les arbres fruitiers : tout ce qui se trouvait sur son passage. Cela s'est passé dans les régions où est observé un début d'invasion aujourd’hui : le Mexique, le Belize, le Guatemala et le Salvador. C'est en train d'être contrôlé. Ça ne l'est pas encore tout à fait, mais nous pensons que c'est contrôlable. On utilise des pompes manuelles quand l'invasion est limitée, mais des fumigations aériennes sont aussi en préparation. C'est plus facile de contrôler ces criquets en ce moment car ils ne volent pas, ils sont encore jeunes. Cela pourrait être beaucoup plus grave : quand les essaims commencent à se former, ce sont des millions de criquets qui volent sans arrêt en dévorant tout ce qui se trouve sur leur route, se déplaçant à une vitesse de 150km par jour.