Cuba: l'ouverture de nouveaux magasins en dollars divise la population

Cuba est en manque de devise. L’île adopte de nouvelles mesures économiques pour capter des dollars afin de payer ses importations. Depuis le début de la semaine, Cuba a ouvert de nouveaux magasins uniquement accessibles à ceux qui peuvent payer en monnaie étrangère. Mais la mesure passe mal dans un contexte de pénurie généralisée depuis des mois.

De notre correspondante à La Havane,

L’habitude est typiquement cubaine : une petite file d’attente vient de se former devant un magasin où est vendu du shampoing et autre produit d’hygiène, alors on se met directement dans la queue, on s’agglutine avant de s’interroger si ce magasin est accessible à tous. Ici, les produits ne sont vendus qu’en devise et par carte bancaire. Dommage pour ceux qui n'en ont pas, comme Yeni Perez.

« Moi, je n’ai pas cette carte alors je ne peux pas acheter, explique-t-elle. Tout le monde n’a pas cette possibilité alors que ça devrait être accessible à tous, surtout à Cuba qui est un pays socialiste. On devrait tous avoir la même chose. Mais là, on voit que cela crée des différences de classe sociale. »

Les magasins en monnaie cubaine reste ouverts et accessibles mais les produits y sont moins variés, moins nombreux et les files d’attente y sont donc plus longues.

Maira Olea Sanchez est ravie de ne plus avoir à faire la queue puisqu’elle a des dollars sur son compte bancaire et elle pourra donc acheter du shampoing. « Le pays a besoin de récupérer des devises, c’est indispensable, dit-elle. Et je trouve ça très intelligent de la part du président d’avoir mis en place ces mesures, ça me donne beaucoup d’espoir. »

Mais elle ne dit pas comment elle a pu obtenir ses dollars. Le billet vert a connu une forte hausse en ce début de semaine sur le marché noir, seul fournisseur de dollars sur l’île.

Le gouvernement tente donc à travers cette mesure d’absorber les devises pour compenser son manque de liquidités chronique, et payer ses importations sur les marchés internationaux

