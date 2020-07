À 100 jours de la présidentielle, Donald Trump toujours plus distancé par Joe Biden

L'écart entre les deux prétendants est désormais de plus de huit points.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Cent jours et Joe Biden a le sourire. Suivant une compilation des sondages, le démocrate distance en moyenne Donald Trump de 8,6%, l’université Quinnipiac lui donnant même jusqu’à 15% d’avance.

il faut dire que lors des dix dernières élections, les candidats en tête cent jours avant le scrutin ont tous remporté la présidentielle, sauf Mikael Dukakis en 1988 (face à George Bush senior).

Mais cette année 2020 est particulière. Le coronavirus a profondément changé la manière de faire campagne et empêché la tenue des conventions traditionnelles en personne.

Une Amérique divisée

Ce coronavirus pousse également les électeurs à vouloir voter par courrier ce que Donald Trump refuse catégoriquement car cela conduirait selon lui à des fraudes massives. Les démocartes craignent eux des possibles ingérences étrangères, Russie, Chine et Iran en tête.

Cent jours avant l’élection de plus en plus de commentateurs parlent déjà de probable contestation du résultat. Il y a une semaine lors d’une interview sur la chaine Fox News, Donald Trump a continué de semer le doute en disant qu’il verra le 3 novembre s’il accepte ce qui sortira des urnes. Le milliardaire républicain, à la traîne dans tous les sondages, redoute une humiliante défaite qui ferait de lui le premier président d'un seul mandat depuis plus d'un quart de siècle.

L'élection présidentielle du 3 novembre s'annonce donc extraordinairement tendue dans une Amérique divisée, inquiète, traversée de secousses, et fragilisée par la pandémie qui y a fait plus de 140 000 morts et dont la gestion est largement reprochée au locataire de la Maison Blanche. Selon un sondage ABC news, deux tiers des Américains désapprouvent sa réponse face au coronavirus. Les coups fusent : Donald Trump, 74 ans, assure que Joe Biden, 77 ans, « marionnette » de la gauche radicale, veut abolir l'« American Way of Life ». Le candidat démocrate évoque, lui, une « bataille pour l'âme de l'Amérique ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne