Cuba mise sur le port du masque obligatoire contre le coronavirus

Alors que le port du masque fait débat dans le monde, et surtout aux États-Unis, les Cubains sont contraints de le porter dans tous les espaces publics de l’île caribéenne depuis le début de la pandémie, enfants comme adultes.

Avec notre correspondante à la Havane, Domitille Piron

Le petit bout de tissu avec quatre fils qui pendent s’est ajouté au paysage typique du linge qui sèche sur les balcons de La Havane.

Le confinement n’a jamais été strict, sauf pour les personnes à risque, la seule obligation est de sortir masqué. Et de nombreux Cubains approuvent cette mesure, comme Maité Paz, vendeuse de rue qui se sent plus protégée : « Il y a toujours des gens qui ne sont pas disciplinés, donc je trouve ça très bien que ce soit obligatoire. »

La discipline pour faire face à l’épidémie revient dans toutes les bouches, et régulièrement dans la rue on vous fait remarquer qu’il faut bien porter son masque. Même si l’efficacité contre le coronavirus d’un masque en tissu, seul disponible sur l’île et généralement fait main, n’a jamais été prouvée. Le pays, qui se déconfine, a enregistré officiellement 2 478 contaminations et 87 décès.

Lourdes sanctions

Malgré la chaleur et l’humidité ambiante, gare à celui qui ne le porte pas ! Seul, assis dans un parc, William Mesa Oliva avait à peine terminé sa cigarette quand la police l’a embarqué au poste, avant de lui mettre une amende. « Ils exagèrent un peu parfois en faisant respecter cette règle aussi stricte. Mais c’est comme ça ici, explique le jeune. On ne discute pas, la loi s’applique pour tout le monde et tu dois la respecter sinon tu passes vraiment un sale moment. »Ne pas porter de masque ou mal le porter est un délit de propagation d’épidémie, passible d’amendes et de trois mois à un an d’emprisonnement. Des dizaines de cas de privation de liberté sont rapportés par des médias indépendants.

