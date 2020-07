À la Une: le centre de Manhattan devenu «une ville fantôme»

Publicité Lire la suite

La crise du Covid-19 a transformé le centre de Manhattan, à New York, en ville fantôme. C’est à lire dans un reportage du New York Times. Le journaliste s’est rendu au siège des éditions Time And Life, une tour qui autrefois - avant la crise - abritait non seulement les locaux du célèbre Time Magazine mais aussi des boutiques de luxe et des restaurants chics. L’immeuble a été rénové, il y a quelques années, pour accueillir 8 000 employés. Aujourd’hui à peine 500 se rendent sur site. Le restaurant spécialisé en entrecôte à l’intérieur de l’immeuble a fermé. Un camion restaurant installé devant la tour ne vend plus qu’une dizaine de hot-dogs par jour.

Quel avenir pour les quartiers commerciaux ?

Entrer dans l’immeuble, c’est comme aller à l’hôpital, écrit le reporter du New York Times. Ce qui se passe autour des éditions Time est symbolique de la crise économique qui frappe le cœur autrefois bouillonnant de vie de ce quartier de Manhattan. Ce quartier commercial, écrit le journaliste, a été construit pour permettre à un grand nombre de gens de se rencontrer, d’échanger et de faire « du business ». Avec la crise du coronavirus, cet objectif ne peut plus être réalisé. La situation à Manhattan donne aussi un aperçu de ce qui pourrait arriver à des quartiers commerciaux dans d’autres grandes villes du pays, selon le New York Times.

Les Afro–américains se ruent sur les armes à feu

C’est aussi une conséquence du coronavirus, explique le journal en ligne Politico qui a enquêté sur le phénomène. Avec le confinement, un sentiment d’insécurité s’est emparé de cette communauté, explique le président d’une association afro-américaine de détenteurs d’armes. La peur d’une pénurie alimentaire et d’une crise économique de grande envergure, la méfiance à l’égard de la police, la volonté d’être en capacité de se défendre au cas où, tous ces éléments expliquent pourquoi les associations afro-américaines d’armes à feu croulent sous les demandes d’adhésion. Pour beaucoup de Noirs, la mort violente de George Floyd est devenue une autre raison de se procurer une arme, écrit le site d’information Politico. Certains ont décidé de participer aux manifestations Black Lives Matter en portant des armes semi-automatiques. Des images exploitées par des responsables républicains qui s’en servent pour justifier leur demande de restauration de l’ordre musclée. Manifester armé est pourtant un droit constitutionnel pour tous les citoyens américains.

Le Covid-19 menace l’existence des artistes de rue brésiliens

C’est le cas d’un petit cirque familial itinérant, le Cirque fantastique qui, depuis 15 ans, sillonnait le nord-est du Brésil. À cause du coronavirus, les spectacles ont dû être annulés. La troupe s’est séparée, certains sont retournés dans leurs familles pour pouvoir se nourrir et se loger. Le noyau dur, 15 personnes, s’est installé dans un campement de l’État du Ceará. Sans ressources, ils vivent de ce que les riverains leur apportent en nourriture et en eau potable.

Cette histoire est à lire dans le journal en ligne Intercept qui a rencontré la patronne du cirque, Dona Cida. « J’adore le cirque, c’est toute ma vie, je suis tellement triste de ce qui nous arrive », explique-t-elle au journaliste. « Personne ne nous aide, à l’exception de Dieu et des gens ». Est-ce que le cirque va survivre à la crise ? Dona Cida ne le sait pas. Mais une chose est sûre : avant de lever le camp, un jour, elle donnera un spectacle gratuit pour les habitants. Pour les remercier de leur aide et de leur accueil.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne