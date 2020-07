États-Unis: en Arizona, au cœur de la bataille du masque

Le coronavirus continue de progresser dans la majorité des États américains, en particulier ceux du Sud, républicains pour la plupart. Là-bas, le masque est devenu l’enjeu d’une bataille idéologique initiée par le discours de Donald Trump. RFI s’est rendu en Arizona, l’un des États les plus frappés par la pandémie depuis juin et la levée du confinement début mai. Le gouverneur républicain refuse d’imposer le masque comme le demande portant depuis des semaines la maire démocrate de Phoenix et des familles de victimes.

De notre envoyé spécial à Phœnix,

Elle a fait des obsèques de son père emporté par le coronavirus à 65 ans une tribune pour interpeller les autorités américaines. Ce jour-là, devant le cercueil paternel, envahie par la tristesse et la colère, Kristin Urkiza a invité tous les médias locaux et même Doug Ducey, fidèle de Donald Trump et gouverneur de l’Arizona où le Covid-19 est hors de contrôle. « Ses décisions, sa gestion épouvantable de la crise ont un impact sur la vie des gens. C’est pour ça que je l’ai invité à l’enterrement, explique-t-elle. Pour l’aider à comprendre à quel point sa politique plonge les habitants de son Etat dans la tristesse. »

Kristin Urkiza juge le gouverneur responsable de la mort de son père par négligence. L’Arizona, encouragé par Donald Trump, a en effet été l’un des premiers à lever le confinement. Début mai, le gouverneur est allé jusqu’à inciter la population à reprendre une vie normale sans masque. Le père de Kristin, ouvrier d’origine mexicaine, a suivi ses conseils. Habitant d’un quartier latino de Phœnix parmi les plus touchés par le coronavirus, il est tombé malade deux semaines après. « Mon père a cru que ce n’était plus dangereux de sortir, de retourner au restaurant, de recommencer à voir des amis, souligne-t-elle. Parce que quand le confinement a été levé, les autorités disaient que c’était sûr ! Donc je crois que le gouverneur a du sang sur les mains ! S’il avait écouté la science et les épidémiologistes, nous serions dans une situation totalement différente. »

« Ce n’est pas au gouvernement de nous dire de porter un masque ! »

Depuis la mort de son père, Kristin implore son gouverneur d’imposer le port du masque. En vain. Car en Arizona, le masque est devenu un enjeu politique, en particulier pour les partisans de Donald Trump. Pour le comprendre, nous prenons la direction de Florence, à deux heures de route de Phœnix, pour rencontrer le shérif de cette petite ville connue pour sa prison posée au milieu d’un désert de cactus.

S’il ne quitte jamais son chapeau de cowboy et ses armes à feu, le shérif Lamb refuse en revanche catégoriquement de porter un masque. « Je ne porte pas de masque et ce n’est pas au gouvernement de nous dire de porter un masque ! »

En avril, le shérif Lamb a fait la une des médias américains après avoir clamé haut et fort son refus de faire respecter le confinement. Une obligation contraire à la Constitution américaine, selon lui. « J’ai décidé de ne pas l’appliquer en ne mettant pas de PV, pas d’amende, personne en prison, précise-t-il. Pour moi, cet ordre de confinement violait nos droits constitutionnels. On est très vigilants sur notre liberté. Ici, on aime la liberté. Moi je suis un chien de garde de cette liberté. Et je n’aime pas trop ça quand je commence à sentir que le gouvernement dépasse ses limites. »

Les cas augmentent, le discours ne change pas

Fort de ses positions, cet ardent défenseur de Donald Trump finit par être invité à la Maison Blanche, le président américain refusant lui-même de porter un masque, et allant jusqu’à moquer sur Twitter des photos de son adversaire démocrate Joe Biden masque sur le visage. Mais une fois arrivé à Washington, ironie de l’histoire, le shérif Lamb découvre qu’il a lui-même attrapé le virus, car avant de rencontrer le président, il est contrôlé par les services de sécurité, et son test coronavirus est positif. « J’ai dit : non, c’est une blague ? Et ils m’ont dit : "Non, votre test est bien positif !" Je n’en revenais pas, se souvient-il. J’étais sur le point de rencontrer le président et tout tombe à l’eau ! »

Lui aussi en campagne pour sa réélection, le shérif Lamb avait organisé comme Donald Trump un meeting électoral sans masque ni distanciation sociale en plein pic de la pandémie. C’est probablement là qu’il a contracté le virus. Pourtant, la maladie n’a en rien changé ses positions. « Non, mon discours est le même qu’avant, persiste-t-il. On fait du mal à notre économie comme jamais auparavant dans ce pays. On doit se remettre à vivre. Et oui, il va y avoir des morts tragiques. C’est nul, mais la mort fait partie de la vie et il va falloir s’y faire. »

A trois mois de la présidentielle, Donald Trump, en décrochage dans les sondages, a lui changé de ton et fini par appeler les Américains à porter un masque pour la première fois après 140 000 morts liés au coronavirus aux États-Unis.

