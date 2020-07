Covid-19: des soignants portent plainte contre Bolsonaro pour crime contre l’humanité

Le président brésilien lors d'une visite à la députée Bia Kicis, membre de son ancien parti, le 25 juillet 2020 à Brasilia. REUTERS/Adriano Machado

Texte par : Sarah Cozzolino Suivre 2 mn

Les professionnels de santé d’un réseau syndical qui représente plus de 60 organisations et plus d'un million de travailleurs du secteur ont porté plainte dimanche 26 juillet contre Jair Bolsonaro devant la Cour pénale internationale. Il s’agit de la quatrième plainte devant le tribunal de La Haye visant le président brésilien et sa gestion de la pandémie de coronavirus. Il est aussi visé pour « incitation au génocide » de la population indigène.