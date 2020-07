Au Venezuela, un homme tué lors d’une manifestation contre la pénurie d’essence

Des Vénézuéliens attendent pour tenter de faire le plein devant une station d'essence, à Caracas le 7 juin 2020 (photo d'illustration) REUTERS/Manaure Quintero

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Un homme a été tué et une autre personne a été blessée lors d'une manifestation contre la pénurie d'essence qui a donné lieu à de « violents affrontements » avec l'armée dans une ville de l'est du Venezuela, ont annoncé dimanche 26 juillet une ONG et le procureur général. Il s’agit du quatrième décès dans le cadre de ces manifestations.