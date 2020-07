Coronavirus: le Chili assouplit les restrictions dans sa capitale

Face à une baisse du nombre de nouveaux cas de Covid-19 depuis plusieurs semaines, le gouvernement chilien a décidé d'assouplir le confinement dans plusieurs communes du grand Santiago. Les sorties, qui étaient strictement limitées à deux par semaine, sont possibles librement depuis ce mardi 28 juillet, sauf le week-end. Certains commerces non essentiels peuvent également rouvrir.Cet assouplissement concerne seulement une partie de la capitale, soit environ un million d'habitants.

Avec notre correspondante à Santiago, Justine Fontaine

À Santiago, on passe du centre-ville, qui est en confinement strict, à la commune de Ñuñoa presque sans s'en rendre compte. Dans ce quartier plutôt aisé de la capitale, quelques riverains, tous masqués, profitent de l'assouplissement des règles sanitaires pour se promener.

« On était confinés depuis mars, alors c'est un soulagement de ne plus être obligés de rester enfermés, confie Fernanda, la trentaine. On pourrait même aller s'asseoir au soleil. Mais les chiffres restent élevés, alors il faut continuer de faire attention. »

Le nombre de nouveaux cas au Chili est en baisse depuis plusieurs semaines maintenant. Mais l'ordre des médecins et plusieurs experts jugent cet assouplissement prématuré, car la traçabilité des cas n'est selon eux pas assurée pour l'instant.

Pas de clients pour les commerces

À Ñuñoa en tout cas, les commerces sont encore peu nombreux à rouvrir au public, comme en témoigne Ana Sanabria, vendeuse vénézuélienne de bijoux bon marché dans une petite galerie commercial. « Pour l'instant, la majorité des autres boutiques de la galerie ne vont pas rouvrir, car leurs employés vivent dans des communes qui sont encore confinées, explique la vendeuse. Donc nous n'allons probablement pas recevoir de public pour l'instant, notamment pour des raisons de sécurité car il n'y a quasiment personne dans la galerie. »

Sans compter que les clients, qui venaient, eux aussi, souvent d'autres communes, ne sont pas encore de retour dans le quartier.

