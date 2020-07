États-Unis: le ministre de la Justice justifie le recours aux forces fédérales

Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

Le ministre de la Justice comparaissait mardi 28 juillet devant la des membres de la Chambre des représentants. Bill Barr devait répondre à des questions concernant la gestion des manifestations de ces derniers mois, l’usage de la force, mais aussi son indépendance vis-à-vis du président dans des affaires judiciaires clés.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

La séance aura duré 5 heures. Cinq heures d’échanges tendus entre les démocrates de la commission judiciaire et le ministre de la Justice. D’entrée de jeu, le président de la commission Jerry Nadler parle de Bill Barr comme d’un pion du président. « Durant votre mandat, vous avez aidé et soutenu le président dans ses pires échecs dans le seul but de l’aider pour sa réélection. »

Bill Barr est notamment accusé d’être intervenu à la demande de Donald Trump dans les procédures judiciaires contre les alliés du président, notamment Roger Stone dont la sentence avait finalement été commuée sur décision présidentielle.

Le ministre se défend. « Le président n’a pas tenté d’interférer dans ces décisions. Au contraire, il m’a dit dès le départ qu’il voulait que je sois libre de prendre les décisions qui me semblent judicieuses. Et c’est exactement ce que j’ai fait. »

Face aux accusations et questions très pressantes de la commission, Bill Barr s’est montré combatif notamment lorsqu’il a dû répondre de l’envoi, très critiqué, de troupes fédérales dans certaines villes comme Portland.

« Depuis quand c’est toléré de tenter de mettre le feu à un bâtiment fédéral ? C’est normal maintenant ?!!! NON? Les Marshals ont le devoir d’empêcher ça et de défendre le palais de justice. Et c’est ce qu’on fait à Portland. »

A plusieurs reprises, les membres républicains de la commission judiciaire sont venus au secours de Bill Barr, accusant les démocrates de chasse aux sorcières.

