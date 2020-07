Etats-Unis: les GAFA visés par de multiples enquêtes

Les quatre dirigeants des GAFA auditionnés le 29 juillet 2020 par visioconférence à Washington. U.S. House Judiciary Committee via REUTERS

Auditionnés en visioconférence par la commission judiciaire de la Chambre des représentants, les patrons de Google, Apple, Facebook et Amazon ont dû répondre à moult critiques. Le président du sous-comité à la concurrence, David Cicilline, a assené d'emblée que ces géants du net avaient trop de pouvoir et qu'ils émergeraient de la pandémie certainement encore plus forts et plus puissants qu'avant. Une force de frappe qui leur vaut d'ailleurs de plus en plus d'enquêtes et d'ennuis judiciaires.