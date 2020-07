Haïti: alerte orange avant la tempête Isaïas, craintes d'une propagation du Covid-19

Haïti est placée en alerte vigilance orange ce jeudi 30 juillet à l’approche de la tempête tropicale de force 9, Isaïas, qui pourrait devenir un ouragan. Les équipes de la protection civile haïtienne travaillent pour préparer l’éventuelle évacuation de personnes en difficulté mais à cause de l’épidémie de coronavirus, davantage de précautions doivent être prises pour ne pas propager le virus qui n’a pour l’heure pas été aussi virulent que redouté à travers le pays.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

La moitié nord d’Haïti devrait faire face ce jeudi à de fortes pluies et des rafales de vent. Des perturbations qui pourraient s’étendre à l’ensemble du pays car la trajectoire de cette tempête n’est pas établie de façon définitive.

Cette année, la saison cyclonique se couple avec l’épidémie de nouveau coronavirus. Une difficulté additionnelle, comme l’explique Jerry Chandler, directeur de la Protection civile haïtienne : « Nous avons un certain nombre d'abris, mais notre capacité est carrément diminuée du fait du Covid. Un abri qui devrait recevoir 100 personnes peut maintenant en recevoir que 50 ou 60. Donc il faut faire très attention. »

Éviter que l'abri ne devienne un cluster

Pour Jerry Chandler, « la stratégie est surtout d'éviter que l'abri devienne une source de propagation pour le Covid. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de mettre le paquet et de vraiment mettre l'accent sur le fait d'avoir des instruments qui puissent nous aider à protéger la population - je parle là du masque. Nous sommes en train de travailler sur les points d'eau pour pouvoir avoir un minimum de préparation au niveau de ces abris. »

Les risques d’inondations et de glissements de terrain sont très importants compte tenu des fortes pluies qui se sont déjà abattues sur le pays la semaine dernière. Les personnes vivant dans les zones à risques, en bord de rivières et de ravines, sont appelées à temporairement se déplacer vers des lieux plus sûrs.

