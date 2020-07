États-Unis: dernier hommage à John Lewis en présence de trois anciens présidents

Aux Etats-Unis ont eu lieu ce jeudi les funérailles de John Lewis. Le compagnon de route de Martin Luther King Jr. et figure du mouvement des droits civiques et de la politique américaine est décédé le 17 juillet dernier. Trois anciens présidents lui ont rendu hommage à Atlanta où avait lieu la cérémonie, en l’absence de Donald Trump.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama étaient tous les trois présents pour la dernière cérémonie d’hommage à John Lewis. L’ancien président républicain George Bush a salué l’ami, malgré les différences politiques. « John et moi avons eu des différends. Mais nous vivons dans un pays plus noble grâce à John Lewis, sa foi permanente en Dieu, en le pouvoir de la démocratie, et sa foi en l’amour pour nous élever et nous rendre meilleurs ».

Durant quatre heures, proches, élus, anciens collègues et camarades de lutte se sont succédé au pupitre pour célébrer la vie et le combat de John Lewis pour la justice et contre le racisme. Choisi pour prononcer l’oraison funèbre, Barack Obama a provoqué des rires et des applaudissements chaleureux. « Quel cadeau a été John Lewis. Nous avons tellement de chance de l’avoir eu à nos côtés et qu’il nous ait montré le chemin ».

L’ancien président a également fait un parallèle entre le combat de John Lewis durant le mouvement pour les droits civiques et les manifestations actuelles contre le racisme. « George Wallace (ancien gouverneur de Georgie, partisan de la ségrégation raciale, ndlr) n’est plus là, mais nous voyons notre gouvernement fédéral envoyer des agents avec du gaz lacrymogène et des matraques contre des manifestants pacifiques », a lancé Barack Obama.

Une attaque subtile contre l’administration actuelle, le président Trump qui n’a pas participé aux funérailles, ni à aucune des cérémonies d’hommage à John Lewis. L’ancien élu était l’un de ses plus farouches opposants et avait même boycotté son inauguration.

