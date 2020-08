Le Colorado rejoint le mouvement considérant le racisme comme une crise de santé publique

Un manifestant porte une pancarte à l'effigie de George Floyd, le 30 mai 2020 à Denver, dans le Colorado, avec ses derniers mots: "Je ne peux pas respirer". AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après les mort d’Afro-Américains lors de violences de la police, les mobilisations Black Lives Matter partout dans le pays et avec le Covid-19 qui touche plus les Latinos et les Afro-Américains, le mouvement pour déclarer le racisme systémique aux Etats-Unis comme une crise de santé publique prend de l’ampleur. Le Colorado a décidé ce vendredi de rejoindre le mouvement.