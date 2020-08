Au Brésil, la Cour suprême intime à Facebook de fermer des comptes proches de Bolsonaro

Le président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro rencontre ses partisans, à Bage, le 31 juillet 2020. (photo d'illustration) Alan Santos/Brazilian Presidency/Handout via REUTERS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les réseaux sociaux sont dans la ligne de mire de la justice brésilienne dans sa guerre contre les fausses informations. La Cour suprême a intimé la suppression des comptes de partisans du président d’extrême droite Jair Bolsonaro qui répandaient des messages de haine, et ce non seulement au Brésil, mais aussi à l’étranger. Facebook a dû obtempérer mais a qualifié la décision d’« extrémiste » et a annoncé le 1er août son intention de faire appel.