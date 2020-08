Coronavirus: à Rio de Janeiro, la baignade est de nouveau permise, mais pas le bronzage

Alors que la pandémie fait encore des ravages au Brésil, la mairie de Rio autorise depuis ce samedi les habitants à se baigner mais pas à rester sur la plage. Après avoir piqué une tête, ils doivent donc revenir sur le trottoir, où les marchands ambulants ont eux aussi de nouveau le droit de reprendre leur activité. Une mesure difficile à appliquer.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Rio de Janeiro, Sarah Cozzolino

Sur la grande avenue de Copacabana, une voiture de police répète les consignes de sécurité. Juste à côté, un groupe d’hommes d’une soixantaine d’années repart, bien bronzés après une journée de plage.

« En réalité c’est " à la brésilienne ", on peut tout faire », lance l'un d'eux en riant.

« Je trouve ça plus sain de faire son jogging tous les jours sur la plage, de se baigner, et de se sentir bien psychologiquement, que de rester enfermer chez soi. C’est beaucoup plus propice aux maladies », ajoute un autre.

Sur la plage quelques groupes de personnes jouent au ballon et bronzent. Vinicius est venu avec ses amis. Une demi-heure plus tôt, la police est venue leur demander de s’écarter les uns des autres.

« La mairie de Rio prend des mesures qui n’ont aucun sens, commente-t-il. Par exemple, les centre commerciaux ont rouvert et ils sont plein à craquer. Et à côté, la plage, alors que c’est à l’air libre, que les gens viennent y faire du sport, c’est interdit. C’est complètement incohérent. »

Depuis deux semaines, Miguel a déjà repris les affaires avec son petit chariot qu’il traîne sur le sable en quête de clients. « Caipirinhas, bières, sodas… Mais bien sûr je vends beaucoup moins qu’avant », dit-il.

Et les plages pourraient bientôt recevoir plus de monde, puisque le Brésil a réautorisé l’arrivée d’étrangers par avion.

► À lire aussi : Coronavirus: le Brésil réautorise l'arrivée d'étrangers par avion

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne