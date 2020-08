L’enquête sur les finances de Trump pourrait s'étendre à des faits de fraude fiscale

Donald Trump lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche le 3 août 2020. AP Photo/Alex Brandon

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C'est un nouvel épisode dans les soucis juridiques de Donald Trump. L’enquête du procureur de New York sur les finances du président pourraient bien être plus large et s’étendre à des faits de fraude.