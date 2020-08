Armes à feu: l’État de New York porte plainte contre la très puissante NRA

Aux États-Unis, l’État de New York porte plainte contre le puissant lobby pro-armes, la National Rifle Association (NRA), et compte obtenir sa dissolution.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

Après 18 mois d’enquête, la procureure générale de New York, Letitia James, a détaillé ce jeudi ses poursuites, étaillées de douzaines d’exemples, contre la National Rifle Association. Elle accuse la NRA de fraudes, d’abus et de détournement de fonds.

L’organisation mais aussi ses dirigeants, comme son patron Wayne LaPierre, auraient détournés en toute impunité, des millions de dollars, se seraient fait payer des voyages. Ils auraient donné des contrats à des amis ou à d'anciens employés pour s’assurer de leur fidélité. La NRA a perdu 64 millions en trois ans et ses finances sont au plus mal.

La numéro 2 de l’association condamne une attaque contre le droit de porter des armes et une vendetta politique en période électorale. Donald Trump, à qui le lobby pro-armes avait donné des dizaines de millions pour sa campagne en 2016, a également réagi. Le président américain a parlé d’une décision terrible de la justice de New York. Il a conseillé aux instances dirigeantes de la NRA de déménager au Texas, pour avoir « une vie plus agréable ».

► À lire aussi : Armes à feu: San Francisco déclare la NRA «organisation terroriste intérieure»

