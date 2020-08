Mexique: les envois d’argent des travailleurs immigrés aux Etats-Unis battent des records

Sur les six premiers mois de l’année, les Mexicains partis travailler de l’autre côté de la frontière ont envoyé 19 millions de dollars à leurs familles, soit 10% de plus que l’an dernier sur la même période. Et ce malgré le coronavirus, qui a causé une chute de l’emploi aux Etats-Unis ces derniers mois. Une résilience qui permet à des millions de familles mexicaines de se maintenir à flot.

De notre correspondant à Mexico, Alix Hardy

Salvador Resendiz travaille dans les champs de l’Idaho, aux Etats-Unis, mais son cœur est au Mexique, avec sa femme et ses deux enfants qu’il a laissés à Jalpan de Serra, au centre du pays. Comme tous les gars du village, Salvador est parti chercher un meilleur salaire aux Etats-Unis.

« Je cultive de la betterave, du blé, de la pomme de terre. Une activité essentielle dont le pays ne peut se passer. J’envoie 500 à mille dollars à ma famille deux fois par mois. On économise pour se construire une maison, avec la pandémie cela aide encore plus car ma belle-mère a dû fermer son stand de nourriture et l’argent leur permet de faire les courses. »

Comme Salvador, des millions de Mexicains émigrés ont continué à envoyer de l’argent au pays durant la pandémie. Les chiffres sont même records. Un exploit qui s’explique notamment par le sens du sacrifice de ces travailleurs, rappelle l’économiste spécialiste du sujet José Cervantes. « Le but de ces envois d’argent est d’améliorer le niveau de vie des familles restées au Mexique. Si l’économie s’effondre, les familles ont plus que jamais besoin d'argent, et alors les travailleurs préfèrent se serrer la ceinture aux Etats-Unis pour envoyer plus au Mexique. »

Deux autres facteurs ont permis de battre ce record: le peso mexicain qui s’est effondré et rend plus avantageux que jamais les envois de dollars ; et le fait que la pandémie intervienne après plus de six ans de croissance continue des envois, signe que les Mexicains émigrés gagnent de mieux en mieux leur vie aux Etats-Unis et ont pu épargner.

