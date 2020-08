Trump promulgue par décret un nouveau plan d'aide aux Américains

Le président américin Donald Trump signe des décrets pour étendre les aides aux Américains, lors d'une conférence de presse à Bedminster (New Jersey), le 8 août 2020.

Aux États-Unis, le président américain vient de signer des décrets pour un nouveau plan d’aide à l’économie et aux Américains. Les négociations qui durent depuis deux semaines entre Républicains et Démocrates sont toujours au point mort.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Pour le président américain, si les négociations pour un nouveau plan d’aide ont échoué au Congrès, c’est à cause des Démocrates ! « Nancy Pelosi [la cheffe des démocrates à la chambre des représentants] et Chuck Schumer [son homologue au Sénat] ont décidé de tenir cette aide vitale en otage, a vitupéré Donald Trump. Les Démocrates font obstruction ! J’ai donc décidé d’agir par décret, Ça suffit ! Nous allons sauver les emplois et soulager les travailleurs américains. »

Parmi les mesures prévues par les 4 décrets présidentiels, des coupes dans les charges salariales, une protection pour les locataires menacés d’expulsion, un gel des remboursements des prêts étudiants et une aide au chômage de 400 dollars.

Cette aide était justement un des points de blocage des négociations au Congrès. Les Démocrates souhaitaient la maintenir à 600 dollars, les Républicains voulaient l’abaisser à 200.

Les aides pourraient ne pas être débloquées tout de suite

En signant ces décrets, Donald Trump se pose en sauveur, à trois mois de l’élection présidentielle. Et il n’a pas manqué de se mettre en avant, promettant de prolonger certaines mesures en cas de victoire.

« Si je suis élu en novembre, a promis le président, je compte oublier certaines de ces taxes et baisser certaines taxes salariales pour de bon. Joe Biden et les Démocrates ne veulent pas de ça ! »

Les aides promises par l'actuel locataire de la Maison Blanche pourraient ne pas être débloquées tout de suite, car les Démocrates avaient prévenu qu’ils saisiraient la justice si le président passait outre le Congrès.

