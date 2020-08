Bolivie: les barrages routiers se multiplient contre un nouveau report des élections

Un manifestant, soutien de l'ex-président bolivien Evo Morales, sur une route bloquée à El Alto, le 10 août 2020. Luis Gandarillas/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Bolivie, les blocages qui ont débuté le 3 août ne faiblissent pas et la tension monte dans le pays. Dans la rue, des citoyens pro Evo Morales demandent des élections le plus tôt possible, et pas le 18 octobre comme cela a été annoncé. Là-bas, la quarantaine liée au coronavirus dure depuis plus de quatre mois, et le pays compte plus de 90 000 malades et quasiment 4 000 décès.