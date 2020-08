États-Unis: un collectif de grands patrons promet d’embaucher plus de personnes racisées

Le revenu moyen des Afro-Américains est presque deux fois moins élevé que celui des blancs américains. Combattre les inégalités raciales, c’est l’objectif des grands patrons américains. REUTERS/Carlos Barria

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Vingt-sept grands patrons de la high-tech et des banquiers, parmi lesquels Amazon et JP Morgan, s’engagent à embaucher 100 000 Américains à faible revenu et issus des minorités. C’est la première initiative de ce groupe de grandes entreprises regroupées au sein d’un collectif, le New York Jobs CEO Council.