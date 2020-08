La police de la Maison Blanche blesse un suspect, Trump interrompt son point presse

Alors qu'il donnait une conférence de presse depuis la Maison Blanche, lundi 10 août, Donald Trump a été évacué brièvement par les services secrets, chargés de sa sécurité. De retour quelques minutes après, le président des États-Unis a expliqué que « la police a tiré sur quelqu'un », à l'extérieur de la Maison Blanche. Le suspect, vraisemblablement armé, a été évacué vers l'hôpital.

Ce devait être un point presse comme il en a l'habitude, et il ne devait être question que de la pandémie de coronavirus. L'intervention de Donald Trump, depuis la Maison Blanche à Washington, a finalement donné lieu à un bref moment d'inquiétude. Le président des États-Unis d'Amérique était en train de s'exprimer quand le « Secret Service » l'a interrompu, puis l'a évacué dans le calme de la salle.

Le suspect était à l'extérieur de la Maison Blanche

Quelques minutes plus tard, Donald Trump était de retour face aux journalistes et a expliqué que les services secrets, chargés de sa sécurité, venaient de faire feu sur une personne « à l'extérieur de la Maison Blanche ». « La police a tiré sur quelqu'un », a déclaré le chef d'État, qui a précisé que l'individu en question était vraisemblablement armé et était alors en route pour l'hôpital. Donald Trump a déclaré que la situation semblait « totalement sous contrôle » et qu'il ignorait l'état de santé du suspect.

Le candidat républicain à sa réélection en novembre a ajouté que l'incident « n'a peut-être rien à voir avec (moi) ». Il a assuré que cela ne l'avait pas déstabilisé : « Le monde a toujours été un endroit dangereux. Ce n'est pas quelque chose de spécial ». Donald Trump a, enfin, glissé quelques mots à l'intention des services en charge de sa protection : « Je me sens en sécurité avec le Secret Service. Ce sont des gens fantastiques, les meilleurs des meilleurs. »

