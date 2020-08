Le Guatemala doit-il abandonner ses ambitions sur Belize?

Après plus de 160 ans de différend entre le Guatemala et Belize, un jugement à la Cour internationale de justice pourrait résoudre le problème. Les deux pays se sont mis d’accord pour que cette juridiction arbitre la dispute pour les 11 000 km² du sud de Belize.

Le Guatemala et Belize vont se retrouver face à la Cour internationale de justice (CIJ) pour mettre fin à un conflit territorial qui dure depuis l’époque coloniale. Les deux pays de la péninsule de Yucatan se trouvent dans une zone stratégique depuis des siècles, notamment pour le commerce. Entre l’Amérique du Nord et du Sud et entre l’océan Atlantique et l’océan Pacifique, c’est un croisement où les puissances ont cherché à s’ancrer pour commercer.

La route de la discorde

Dominé par les Espagnols, le Yucatan est souvent attaqué par des pirates anglais, qui finissent par s’installer sur la côte de Belize durant le XVIIe siècle. Mais ce n’était pas la seule région où les Anglo-Saxons s’étaient implantés pendant la période coloniale. « Il y avait des territoires de la côte du Honduras et du Nicaragua gérés par les Britanniques, explique Rodrigo Véliz Estrada, historien guatémaltèque. Entre 1858 et 1860, le Royaume-Uni signe une série de traités pour laisser ses territoires aux différents pays d’Amérique centrale, sauf avec Belize. » Pour les Britanniques, le port de Belize est un point d’entrée qui permet l'exportations de leurs biens dans toute l’Amérique centrale et même jusqu’au sud du Mexique.

Le Royaume-Uni ne compte pas lâcher ces terres si facilement et signe le traité Wyke-Aycinena avec le Guatemala en 1859. Un accord désavantageux pour le Guatemala, qui reconnaît les droits de l’Empire britannique sur Belize. Le territoire devient officiellement une colonie nommée Honduras britannique en 1862.

En échange de cette reconnaissance, le Royaume-Uni s’engage à construire une route reliant le Guatemala à la ville côtière et stratégique de Punta Gordo. Mais celle-ci ne sera jamais réalisée par la puissance coloniale. Dès 1889, le Guatemala en profite pour demander l’intégration de Belize à son territoire, puis reviendra à la charge dans les années 1930.

Unir la nation autour de Belize

Les velléités du Guatemala se précisent à la fin de la Seconde Guerre mondiale : le pays menace même d’envahir son voisin en 1948. « Le Royaume-Uni avait amené des troupes à Belize et le Guatemala avait envoyé son armée à la frontière avec Belize. On était à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et dans le camp britannique, ils étaient prêts à en découdre, précise Rodrigo Véliz Estrada. C’est un des moments où il y a eu les plus fortes tensions entre le Guatemala et Belize. »

Si les tensions s’apaisent, elles seront continuellement ravivées par les juntes militaires guatémaltèques. À partir des années 1960, le pays, en proie à des guérillas, va utiliser le différend avec le Royaume-Uni à ses propres fins. « Quand il y a des problèmes internes, les gouvernements du Guatemala appelaient à l’unité nationale face au Royaume-Uni, qui était ce grand monstre impérialiste », décrit l’historien. Des négociations ont souvent lieu dans cette période entre la grande puissance et le Guatemala, mais elles se terminent toujours par un échec.

Dans le même temps, Belize reste une colonie mais possède un gouvernement autonome depuis 1964. Pour autant, ce pouvoir local aspire à l'indépendance. À partir de 1975, les indépendantistes béliziens, bloqués par les réticences du Royaume-Uni et les revendications du Guatemala, décident d’attirer l’attention internationale. Ils plaident leur demande d’autodétermination lors d'une réunion du Mouvement des pays non alignés, mais aussi aux Nations unies.

Ils obtiennent alors le soutien de nombreux pays comme le Mexique, le Panama ou le Nicaragua, mais aussi de la superpuissance du continent : les États-Unis. « À ce moment-là, le Guatemala était sous une nouvelle dictature, souligne Rodrigo Véliz Estrada. Ce régime avait tellement de problèmes liés notamment au non-respect des droits humains que le gouvernement américain fait pression sur l’OEA [Organisation des États américains] et l’ONU pour que Belize puisse prendre son indépendance. »

De l’indépendance à un accord

En 1981, l’indépendance est acquise pour Belize, mais ne sera reconnue que 10 ans plus tard par le Guatemala suite à des négociations. À partir de ce moment, les relations diplomatiques reprennent et la situation se réchauffe doucement entre les deux pays.

Le Guatemala continue alors à réclamer sa part, mais ne veut plus l'intégralité du Belize. Se référant à des accords datant de l’Empire espagnol, il considère maintenant avoir des droits sur les 11 000 km² formant la moitié sud du pays.

Même si les revendications en restent là, le ton s’est calmé entre les deux pays et la médiation engagée par l’OEA a permis de trouver plusieurs accords. Une zone tampon de d'un kilomètre est créée à la frontière et un bureau de l’OEA y est chargé de régler les conflits locaux.

Depuis le 8 octobre 2008, Belize et le Guatemala se sont mis d'accord pour que le problème soit arbitré par la CIJ. Après avoir défini un protocole sept années plus tard, le Guatemala et Belize ont fait des référendums respectivement le 15 avril 2018 et le 15 mai 2019 pour savoir s’ils devaient continuer le processus devant la CIJ à La Haye. Le « oui » sort vainqueur des deux suffrages. Pour couronner cette nouvelle entente, des accords bilatéraux ont même été signés en 2014 sur des domaines allant de l’énergie à la culture.

Encore plusieurs années de processus

La CIJ attend le mémoire du Guatemala qui devra le déposer avant le 8 décembre 2020 pour qu’ensuite Belize lui réponde par un contre-mémoire. Le processus devrait durer encore plusieurs années avant une réponse définitive de la part de La Haye. Mais la situation est d’ores et déjà plus sereine entre les deux États, malgré quelques tensions récurrentes.

Pour les deux pays, l'arbitrage permettra surtout d’aller de l’avant dans leurs relations bilatérales. Si les Guatémaltèques ont peu d'espoir de prendre le sud de Belize qu’ils n’ont jamais administré, c’est pour eux l’occasion de rétablir des liens avec leurs voisins béliziens. Dans cette dynamique, le président guatémaltèque Alejandro Giammattei explique, le 16 janvier 2020, qu’« il y a beaucoup de choses qui nous unissent plus que la lutte ».

