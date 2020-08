États-Unis: Joe Biden salue l'accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis

La normalisation des relations entre les Émirats arabes unis et Israel annoncée ce jeudi par Donald Trump offre une victoire diplomatique importante au président américain, et ce à moins de trois mois des élections. La Maison Blanche n’a pas manqué de souligner son rôle dans cet accord. Même le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, a salué la nouvelle.

Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet

« C’est un accord historique », a reconnu Joe Biden. Mais dans son communiqué, le candidat démocrate s’est bien gardé de citer le nom de Donald Trump. L’ex vice-président attribue la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis aux efforts de plusieurs gouvernements américains dont celui de Barack Obama. Donald Trump lui, compare l’événement à l’accord de paix historique entre l’Égypte et Israel signé à camp David à l’issue d’une médiation américaine.

« C’est une très grande nouvelle. Le monde entier en parle, le monde entier, c’est incroyable : nous avons finalisé un accord de paix historique entre ISrael et les Émirats arabes unis, a déclaré le président américain. Après un demi siècle Israel et les Émirats arabes unis vont entièrement normaliser leurs relations diplomatiques. Personne ne pensait que cela puisse se produire. C’est la plus grande avancée depuis la signature historique de la paix entre Israel et l’Égypte il y a plus de quarante ans ».

Signature de l'accord d'ici trois semaines

Selon le président américain, la signature de l’accord aura lieu à la Maison Blanche dans les trois prochaines semaines.

Donald Trump a assuré que d’autres pays arabes allaient suivre l’exemple des Émirats arabes unis. Il a même envisagé une paix prochaine au Proche-Orient.

