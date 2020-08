Le Texas, une terre d'exil pour les Californiens

Uber a choisi d’installer son siège américain au Texas et Tesla d'y ouvrir son usine. Ces marques que l’on associe à la Californie sont désormais texanes. Le Texas attire aussi les habitants de la Californie. Au point que l’on commence à parler d’exode de Californiens vers ce grand État du pays.

« Arrêtez de venir au Texas ! Ne transformez pas mon Texas en Californie ». Des messages comme ceux-là fleurissent de plus en plus sur internet.

Marie Bailey, agent immobilier à Dallas, travaille exclusivement avec des Californiens qui veulent s’installer au Texas, principalement via un groupe sur Facebook. Elle doit faire face à ces Texans en colère face à l’arrivée de Californiens : « Il y a beaucoup de gens très en colère. Ils disaient qu’il fallait dénoncer ce groupe comme étant une menace terroriste, et le groupe dont ils parlaient était le mien ! Il y avait une photo de mon groupe et c’est devenu viral. J’ai commencé à recevoir des coups de fil. Et je reçois de temps à autre des messages de gens qui disent : "ne laissez pas entrer les [Californiens ndlr] libéraux, ils vont détruire le Texas." »

Le Texas est en effet la première destination choisie par les migrants californiens. Ils étaient 60 à 70 000 chaque année depuis une dizaine d’années. Mais depuis peu ce chiffre connaît une augmentation significative.

Opportunités d'emploi

Il y a deux ans, en 2018, plus de 86 000 Californiens sont ainsi devenus texans. Cindi Bulla est la directrice de l’association des agents immobiliers du Texas : « J’ai récemment vendu une maison à une personne de Los Angeles qui prenait sa retraite. La plus grande partie de leur économie prévue pour leur retraite était immobilisée dans leur maison qui avait pris beaucoup de valeur dans ce coin de Los Angeles. Grace à sa vente, ils ont pu venir ici, s’acheter une très belle maison et vivre de façon très confortable. Il y a donc quelques retraités, mais la majorité sont généralement des jeunes et quarantenaires, cinquantenaires qui viennent pour des opportunités de carrières ».

Et l’attrait du Texas est bien financier, comme l’explique Natalie Jackson. Elle est directrice de recherche à l’institut d’opinion PRRI à Washington et a publié une étude démographique sur les Californiens du Texas : « Le Texas a une régulation très avantageuse pour les entreprises, les taux d’imposition sont plus bas, il n’y a pas d’impôts sur les revenus pour les Texans, juste les impôts fédéraux. C’est très attractif pour les gens qui travaillent dans les technologies. Beaucoup de gens qui viennent de Californie vers le Texas disent qu’ils peuvent maintenant se permettre de mieux-vivre, ils peuvent acheter une maison. Pour ces personnes aux revenus moyens, c’est plus facile d’avoir un bon niveau de vie au Texas. »

Ces Californiens choisissent d’abord de partir des coins les plus cher du Golden State, comme l’explique Marie Bailey : « Je dirais que cela concerne plutôt le sud de la Californie et le nord. Dans le centre de la Californie le coût de la vie est moins élevé donc il y a moins d’incitation au départ. Par contre le nord de la Californie comme San Francisco, la Silicon Valley et le sud de la Californie comme le comté de Orange ou Los Angeles, la vie y est vraiment très chère. »

La peur du démocrate

Or, ces régions votent plus pour les démocrates que les autres districts de la Californie. Du coup, les Texans conservateurs ont peur que cette migration ne fasse changer la couleur politique de leur État. Mais selon Marie Bailey, c’est tout le contraire :

« Beaucoup de gens pensent qu’ils viennent pour transformer le Texas en Californie, j’en doute, et je ne pense pas me tromper. J’ai le groupe le plus actif et le plus suivi des réseaux sociaux pour les Californiens qui viennent au Texas ou qui y sont déjà installés. Et la grande majorité d’entre eux est conservatrice. Ils sont tellement conservateurs que nous avons une règle : si quelqu’un dit qu’il va déménager au Texas, il est interdit de le harceler pour qu’il vote conservateur. Donc je doute qu’ils changent beaucoup le Texas. »

Selon les démographes texans, d’ici à 2050, jusqu’à 20 millions de personnes auront choisi d’aller s’installer au Texas, une grande partie venant de Californie.

