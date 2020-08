Coronavirus: le Canada régularise les personnels soignants étrangers

Le gouvernement canadien accepte de régulariser les soignants demandeurs d'asile mais pas les agents de sécurité à l’hôpital ou les salariés de l’alimentation. JEFF KOWALSKY / AFP

RFI

Cela fait des mois qu'ils réclamaient le droit de rester au Canada. Ils sont demandeurs d'asile et ont travaillé dans des hôpitaux et des maisons de retraite au plus fort de la pandémie ce printemps. Le gouvernement a accédé en partie à leur demande en mettant sur pied un programme d’immigration particulier pour celles et ceux qui ont donné des soins de santé entre la mi-mars et la mi-août. Des milliers de réfugiés pourront disposer d’un statut de résident permanent dans le pays. D’autres qui ont travaillé comme agents de sécurité ou dans l’alimentation risquent toujours l’expulsion.