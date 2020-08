États-Unis: pour le début de leur convention, les démocrates veulent s'afficher unis

Joe Biden, candidat à la présidence des États-Unis, et sa colistière Kamala Harris, le 31 juillet 2019 à Detroit, dans le Michigan. Lucas Jackson/Reuters

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Ce lundi 17 août, à deux mois et demi de la présidentielle aux États-Unis, la convention démocrate débute à Milwaukee (Wisconsin). Organisée sous le slogan « Rassembler l'Amérique », la convention a été rendue entièrement virtuelle à cause des risques de contagion du Covid-19. Le camp opposé à Donald Trump cherche l’union. Le courant progressiste, l’aile gauche du parti, fait bloc derrière Joe Biden et Kamala Harris avec pour objectif d’influer sur leur politique.